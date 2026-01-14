Захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля, в якого спливає угода з помаранчево-чорними, має цікаві варіанти продовження кар'єри за межами України.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, серед бажаючих підписати українця є Вердер, Аякс та Евертон Віталія Миколенка.

За даними Transfermarkt, угода Коноплі з Шахтарем спливає 30 вересня 2026 року, що виключає можливість наступному клубу Юхима отримати його в міжсезоння.

У цьому випадку, можливість преконтракту для футболіста стане доступною лише з 1 березня, що дозволить Шахтарю отримати кошти за клубного вихованця.

