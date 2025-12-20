Таловєров повернуся у склад Стока. Український центрбек отримав шанс в Чемпіоншипі. Відео
Перемога за Вотфордом
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Центрбек збірної України Максим Таловєров повернувся в основу Сток Сіті на поєдинок 22 туру Чемпіоншипу проти Вотфорда. Зустріч завершиалсь з рахунком 0:1.
Єдиного голу К'єрумгора на 74-й хвилині виявилось достатньо, аби Вотфорд святкував перемогу в рідних стінах.
Таловєров в сьогоднішньому матчі провів 90 хвилин, заробивши попередження.
Всього Максим провів у складі Стока 4 поєдинки у всіх турнірах.
ФІФА оголосила результати голосування за нагороди The Best 2025.