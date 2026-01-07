Вінгер Барселони Ламін Ямаль не взяв участі у тренуванні команди напередодні матчу з Атлетіком, яка пройшла у Джидді на стадіоні імені короля Абдалли.

Молодий футболіст уже не вперше пропускає заняття. За два дні до суботнього поєдинку проти Еспаньйола, який завершився перемогою 2:0, Ямаль також був відсутній на тренуванні, проте це не завадило йому вийти на поле та взяти участь у грі.

У клубі не почали розкривати офіційні причини відсутності гравця у загальній групі. За наявною інформацією, Ямаль працював за індивідуальною програмою у тренажерному залі, і його участь у найближчому матчі не викликає побоювань, повідомляє Marca.

Зазначимо, що Барселона та Атлетік зустрінуться сьогодні у півфіналі Суперкубку Іспанії. Початок матчу запланований на 21:00 за київським часом.