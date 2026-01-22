Поточний формат Ліги чемпіонів УЄФА суттєво підвищив рівень інтриги на загальному етапі турніру. Напередодні заключного туру лише чотири команди остаточно позбулися можливості продовжити виступи в єврокубках.

Шансів на вихід у плейоф вже не мають Айнтрахт, Славія, Вільярреал та Кайрат. Усі інші учасники з нижньої частини турнірної таблиці зберігають турнірну мотивацію перед вирішальними матчами.

Наразі 15 клубів достроково гарантували собі місце в плейоф, однак для більшості з них боротьба не завершена. Фініш у першій вісімці турнірної таблиці дозволяє напряму вийти до 1/8 фіналу та уникнути додаткової стадії плейоф.

Поки що лише Арсенал і Баварія змогли забезпечити собі прямі путівки до 1/8 фіналу. Для решти команд підсумкова позиція в таблиці має особливе значення, адже вищий рейтинг може означати більш сприятливий жереб на наступних етапах турніру.

Заключний тур загального етапу обіцяє бути напруженим і насиченим. Усі матчі відбудуться 28 січня та розпочнуться одночасно, о 22:00 за київським часом.