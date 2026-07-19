«Усі бігають заради нього»: Роналдінью розкрив головний секрет успіху Аргентини на ЧС
Бразилець відзначив взаємодію команди з Ліонелем Мессі
37 хвилин томуПідписатися в
Колишній півзахисник збірної Бразилії Роналдінью оцінив виступи національної команди Аргентини на чемпіонаті світу-2026.
Легендарний футболіст відзначив самовіддачу аргентинців та командну єдність навколо Ліонеля Мессі. Слова наводить TyC Sports.
Ось така Аргентина, це той футбол, який я люблю дивитися, та самовіддача, яку гравці демонструють у кожному матчі
Аргентина завжди була такою, чи не так? Це чиста боротьба, чисте серце. Вона вже має таку репутацію і вкотре доходить до цього етапу саме таким чином. І є Мессі, правда ж, друже? Він може вирішувати проблеми команди.
Команда має цю скромність. Усі бігають заради нього, знають, коли віддати їм м’яч, і усвідомлюють, що він може змінити хід гри та вирішити матч. Тому, думаю, ця єдність, яку вони мають, дуже приємна для спостереження.
Сьогодні, 19 липня, збірна Аргентини зіграє проти Іспанії у фіналі Мундіалю. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Гучний скандал після півфіналу ЧС-2026 – Британія вимагає від ФІФА покарати Аргентину.
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