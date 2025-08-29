Тоттенхем зумів домовитися щодо трансферу хавбека РБ Лейпциг
Хаві Сімонс близький до переїзду в Англію
близько 2 годин тому
Хаві Сімонс/фото: РБ Лейпциг
Тоттенхем домовився з РБ Лейпциг про перехід півзахисника Хаві Сімонса за 60 мільйонів євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Німецький клуб схвалив офіційну пропозицію лондонців після того, як сам гравець висловив бажання перейти до Англійської Прем'єр-ліги.
Очікується, що вже сьогодні сторони завершать узгодження умов особистого контракту, а медичне обстеження Сімонса пройде найближчим часом. Після цього трансфер стане офіційним.
Минулого сезону Хаві провів 33 матчі, забив 11 голів і віддав вісім результативних передач. Раніше повідомлялося, що екстренер Тоттенхема Постекоглу може повернутись в АПЛ.