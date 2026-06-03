Товариський матч збірної України U-18 проти Фінляндії перенесено
Гра відбудеться 4 червня
26 хвилин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Контрольний поєдинок між збірними Фінляндії U-18 та України U-18 перенесено, повідомляє офіційний телеграм-канал УАФ.
Причиною зміни розкладу стали сильні опади в хорватському місті Сесвете, де мала відбутися гра.
Зустріч перенесено на четвер, 4 червня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, у межах цього збору синьо-жовті також проведуть товариські матчі проти однолітків із Норвегії (6 червня) та Туреччини (9 червня).
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