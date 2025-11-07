Захисник київського Динамо Тарас Михавко поділився своїми емоціями після розгромної перемоги команди над боснійським Зрінські у третьому турі Ліги конференцій, де кияни перемогли з рахунком 6:0.

— Будь-яка перемога є важливою – як для команди, так і для України. Насамперед хочеться подякувати усім уболівальникам за підтримку на стадіоні, і тим, хто дивився матч перед екранами телевізорів. Також дякую Збройним Силам України за можливість представляти нашу країну на міжнародній арені. Що можу сказати про перемогу? Я задоволений, як і вся команда. Сьогодні ще трохи подумаємо про цю гру, але вже завтра в нас розпочинається безпосередня підготовка до матчу чемпіонату, адже попереду дуже важлива гра з ЛНЗ – як, власне, і кожен поєдинок. Сьогодні можемо трохи порадіти, а завтра вже будемо працювати.

– Чи, на вашу думку, сьогодні на полі вам усе вдавалося, враховуючи, що з першої хвилини команда діяла активно та забила швидкий м’яч?

— Так, дякувати Богові, нам усе вдавалося. Могли забивати ще більше, але головне, що виграли, не пропустили жодного м’яча й забили шість. Усі задоволені, але вже від завтра на нас чекає підготовка до наступного матчу чемпіонату.

– З якою установкою виходили на другий тайм за рахунку 1:0? Що допомогло на початку другої половини забити одразу три голи?

— Налаштування було не збавляти обертів, не знижувати темпу, не сідати в оборону, не відходити на власну половину поля і водночас продовжувати грати у свій футбол, як у першому таймі. Ми виходили з мотивацією забити ще, і не зупинялися. На щастя, відзначилися аж п’ять разів у другому таймі. Тож, результат хороший.

– Ви знову грали на позиції лівого захисника. Для вас вона вже звична, чи повністю на ній освоїлися?

— Я й раніше казав, що для мене немає різниці – грати зліва чи в центрі оборони, адже я грав і там, і там. Звичайно, більше звик бути центральним захисником, але це не має значення.

– Ви часто підключаєтеся до атаки під час стандартів. Сьогодні Динамо забило два голи саме після стандартних положень. Як багато команда працює над цим компонентом і наскільки це дає результат?

— Ми часто відпрацьовуємо стандартні положення на тренуваннях. Це зараз дуже важлива складова сучасного футболу. Приділяємо цьому багато часу, а також працюємо над тактичними діями на полі загалом. І це, безумовно, дає результат.

– Чи відчувається, що команда після не дуже вдалої серії повернулася на переможний шлях та набрала оптимальну форму?

— Не скажу, що це вже пікова форма. Так, у нас були невдалі результати – ми це усвідомлюємо. Була й критика, яку ми сприймали спокійно, адже розуміли, що переживаємо непростий період. Команда не заслуговувала такого хейту. Але кожен гравець і тренер нашого штабу прагне перемагати. Можливо, після цієї гри нам вдасться вийти на білу смугу.