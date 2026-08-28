Всім привіт! Після паузи минулого вікенду на матчі 1/32 Кубка України повертаємося до Української Прем’єр-Ліги та нашого традиційного прев’ю до ігрового тижня, і ось що нам підготував четвертий тур: протистояння між Чорноморцем та Кривбасом, візит Динамо до Буковини, двобій між Зорею та Харковом, а також центральний матч туру між Шахтарем та Поліссям, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

Перед тим як перейти до матчів прийдешнього туру, швиденько пробіжимося турнірним становищем команд. Лідерство з дев’ятьма заліковими балами утримують Карпати (та різницею + 9), з ідентичною кількістю очок Шахтар, але вони поступаються за різницею забитих та пропущених (+7), три команди мають у своєму доробку шість балів Зоря (+1), Динамо (+2 та матч в запасі), Полісся (+2), далі йде Епіцентр з чотирма пунктами в активі (+1), на сьомій та восьмій сходинках розташувалися Кривбас та ЛНЗ (обидві -1), Харків з трьома очками (-2) йде дев’ятим. Далі ціла когорта команд, які здобули два пункти, Лівий Берег (0 та поєдинок в запасі) Оболонь (-3), Буковина (-3), Кудрівка (-4) з одним заліковим балом рівненський Верес (-2). З нулем у графі очок перебувають Колос (-3) та Чорноморець (-3), однак у них ще очний матч у запасі, який не відбувся через атаку на стадіон одеситів. Тепер вже точно можемо переходити безпосередньо до матчів. П’ятниця – 28 серпня

Колос – Оболонь – 15:30.

Відкриватимуть четвертий ігровий тиждень Колос та Оболонь.

Попередній тур: Колос у своєму 200-му матчі в УПЛ поступився на виїзді столичному Динамо – 1:2. Пропустивши першими на 20-й хвилині, ковалівці моментально вже наступної атаки відповіли своїм голом та вирівняли становище. На 73-й хвилині суперник знову вийшов вперед, але тепер «біло-чорні» відповісти своїм голом вже не зуміли.

Оболонь розійшлася «миром» у виїзному матчі проти Кудрівки. Протягом першого тайму активнішими були суперники, але чимось конкретним це не завершилося. Після перерви активізувалися вже і «зелено-білі», посприяло цьому і вилучення гравця опонентів, однак реалізувати свою кількісну більшість команда не зуміла, обидва колективи зберегли свої ворота «сухими» – 0:0.

Кубкові баталії: Колос у меншості без особливих проблем на виїзді переміг ЮКСУ – 3:0. Свої моменти в результативні удари перетворили Арінальдо Ррапай, Ардіт Тахірі та Юрій Климчук. Щоправда для підопічних Руслана Костишина є і один негативний момент. Червону картку заробив капітан команди Андрій Цуріков, тому в наступному кубковому матчі колектив не зможе на нього розраховувати.

Оболонь завітала у гості до львівських Карпат, до нинішньої команди свого екс-воротаря Дениса Марченка. Варто відзначити що на стадії 1/32 фіналу це була єдина пара сформована з представників елітного дивізіону. «Пивовари» без шансів поступилися з рахунком 0:2, висновок один – команді максимально не повезло з жеребом.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою зустрічатимуться всьоме. До цього між собою розписали п’ять нічиїх, чотири з яких були нульовими та одного разу перемогла Оболонь. Минулого сезону у матчі першого кола розійшлися звичними для себе «нулями», а от у другому «пивовари» перервали нічийну серію очних матчів та здобули звитягу – 2:0.

Субота – 29 серпня

Кудрівка – Епіцентр – 13:00.

Змагальний день суботи розпочнеться дуеллю між Кудрівкою та Епіцентром.

Попередній тур: Кудрівка розділила залікові бали зі столичною Оболонню – 0:0. У першому таймі підопічні Олександра Протченка виглядали активнішими у атаці, проте організувати гол не зуміли. На старті другої половини зустрічі безглузду другу жовту картку отримав Артур Думанюк та залишив команду у меншості, що суттєво вдарило по атакувальному потенціалу колективу. У залишок часу представники Чернігівщини зуміли втримати нічийний результат та здобути один заліковий бал.

Епіцентр вдома з ідентичним рахунком розписав «мирову» з Вересом. Кам’янчани протягом матчу виглядали набагато яскравіше за свого суперника, створювали гострі моменти, проте реалізувати їх не змогли, в чому величезна заслуга голкіпера опонентів. Загалом команда нанесла 18 ударів по воротам, половина з котрих прийшлася у їх площу, а показник очікуваних голів перевалив за два.

Кубкові баталії: У 1/32 фіналу Кубка України на Кудрівку очікував візит на Дніпропетровщину у селище Юріївка (Павлоградського району). Саме там свій кубковий матч проводив Авангард з Лозової. У складі суперника були такі знані українському вболівальнику футболісти, як Євген Селін та Олександр Гладкий. А тренує команду Ігор Рахаєв, багаторічний тренер легендарного харківського Металіста. Щодо самої гри, то кудрівчани особливого спротиву не відчули і розгромили суперника – 6:1. Дублем відзначився Олександр Бєляєв, по одному голу забили Дем’ян Єсін та Микола Огарков, ще двічі суперник відправив м’яча у власні ворота.

Підопічні Сергія Нагорняка у гостях переграли аматорський одеський колектив То4ка – 2:1. Долю зустрічі вирішили гол Нене наприкінці першого тайму та автогол одеситів на екваторі другого, згодом вони відіграли один м’яч, однак на більше не спромоглися.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели два матчі. Минулого сезону обмінялися домашніми звитягами. Кудрівка перемогла з рахунком 2:1, а Епіцентр – 1:0.

Лівий Берег – Карпати – 15:30.

Продовжить ігровий день суботи поєдинок між Лівим Берегом та Карпатами.

Лівий Берег на виїзді вирвав нічию у протистоянні з Кривбасом – 1:1. Гості пропустили першими дальнім пострілом на 18-й хвилині, після чого команди обмінювалися небезпечними атаками. Ситуація кардинально змінилася на 60-й хвилині, коли господарі залишилися вдесятьох. Отримавши чисельну перевагу, Лівий Берег посилив тиск на ворота, що принесло результат на 72-й хвилині, Сідней влучним ударом здалеку зрівняв рахунок. Наприкінці зустрічі, «лелеки» мали дві чудові нагоди дотиснути опонента і вирвати перемогу, проте пробити голкіпера криворіжців вдруге так і не вдалося.

Карпати продовжили свою переможну та розгромну ходу у матчі проти Буковини. Тільки якщо попередні тури погром суперника розпочинався у других таймах, то у цьому матчі «леви» вирішили не відкладати справу. На 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив Фелліпе Вієйра, а на 9-й перевагу подвоїв Назарій Русин. Після чого підопічні Франсіско Фернандеса взяли паузу до 65-й хвилини, тоді Ян Костенко довів цифри на табло «України» до розгромних – 3:0, які і стали фінальним результатом.

Кубкові баталії: Лівий Берег відправився у гості до друголігової команди Дністер, що представляє мальовниче місто Заліщики на Тернопільщині. Якихось особливих проблем друголіговий колектив підопічним Олександра Рябоконя не створив. Голи Андрія Якимового, Вікентія Волошина та Дмитра Шастала встановили підсумковий рахунок матчу – 3:0.

Карпати вдома перемогли столичну Оболонь з рахунком 2:0 та здобули свою путівку в 1/16 фіналу Кубка України. Звитягу своїй команді принесли голи Жозе Сері та Бруно Іглесіаса.

Історія очних зустрічей: В рамках УПЛ між собою зіграли два поєдинки. Позаминулого сезону двічі сильнішими виявилися Карпати, вдома здобули перемогу – 3:0, а от у гостях матч виявився куди більш складнішим для «левів» – 3:2.

Шахтар – Полісся – 18:00.

Центральний матч туру між Шахтарем та Поліссям закриє ігрову програму суботи.

Попередній тур: Шахтар здобув мінімальну гостьову перемогу над Харковом – 1:0. Донеччани оформили блискавичний старт, вже на 31-й секунді зустрічі Невертон скористався помилкою суперника. Здобувши ранню перевагу, «гірники» змогли втримати цей результат до фінального свистка, хоч і не без величезних проблем по самій грі. Одного разу пробачив арбітр не поставивши одинадцятиметровий удар у ворота донеччан, а декілька разів пробачив уже і суперник – не реалізувавши декілька вбивчих моментів.

Полісся у домашньому поєдинку зазнало прикрої поразки від луганської Зорі – 1:2. Старт зустрічі видався для господарів успішним, вже на 17-й хвилині Олег Федор вдало зіграв на добиванні та відкрив рахунок у матчі. Однак після перерви команду наче підмінили. На 59-й хвилині оборона житомирян дозволила супернику відновити рівновагу. А вже за чотири хвилини у Георгія Бущана м'яч зрізався з ноги, внаслідок чого довга передача виявилася дуже невдалою, чим суперник скористався на повну. Попри намагання змінити хід гри у час, що залишився, вирвати бодай нічию господарям так і не судилося.

Кубкові баталії: Обидва колективи розпочнуть боротьбу за Кубок України вже зі стадії 1/16 фіналу, як учасники єврокубкового сезону. Хтось вже вилетів, а хтось незабаром розпочне свій шлях найпрестижнішим клубним турніром Європи.

Єврокубкове жеребкування «гірників»: У четвер, 27 серпня в Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар після паузи в один сезон повертається у найпрестижніший клубний турнір європейського континенту. За підсумками жеребкування ми дізналися вісім суперників з котрими зустрінуться «помаранчево-чорні». У номінально домашніх матчах, котрі прийме лондонський «Стемфорд Бридж», підопічним Арди Турана протистоятимуть: мадридський Реал, лісабонський Спортінг, стамбульський Фенербахче та афінський АЕК. У свою чергу «гірники» відправляться у гості до: міланського Інтера, ейндговенського ПСВ, Лейпцига та братиславського Слована. Розклад матчів УЄФА опублікує трохи згодом.

Історія очних зустрічей: Достатньо довгий час житомирський колектив був нездоланним монолітом для Шахтаря і от минулого сезону ця серія для підопічних Арди Турана перервалася у матчі другого кола, коли донеччани на «Арені Львів» здолали свого суперника 1:0. Загалом в УПЛ провели шість матчів, в яких була здобута та сама перемога про яку ми згадали, ще двічі команди розходилися «миром» (саме нічиєю минулого сезону завершився матч першого кола – 0:0) та тричі переможцями виходили житомирські «вовки». Чим продовжиться історія двобоїв цих колективів дізнаємося вже незабаром.

Радіотрансляцію матчу між донецьким Шахтарем та житомирським Поліссям із коментарем головного редактора XSPORT та Bet.ua Олександра Сукманського можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 18:00.

Неділя – 30 серпня

Чорноморець – Кривбас – 13:00.

Продовжиться четвертий тур у неділю поєдинком між Чорноморцем та Кривбасом.

Попередній тур: Чорноморець у гостях поступився черкаському ЛНЗ – 0:2. Біля воріт суперника одесити створити особливо нічого не зуміли, абсолютно закономірна поразка.

Кривбас вдома розписав «мирову» з Лівим Берегом – 1:1. На 18-й хвилині матчу Стівен Рівас дальнім пострілом вивів свою команду вперед. Криворіжці довго утримували переможний рахунок, але переломний епізод відбувся на 60-й хвилині. Захисник Тьяго Боржес невдало пішов на перехоплення, сфолив та отримав другу жовту картку, залишивши команду в меншості. Незважаючи на пропущений на 72-й хвилині гол, справжнім героєм у складі господарів став голкіпер Олександр Кемкін. Він парирував чимало небезпечних ударів, а на останніх хвилинах здійснив вирішальний подвійний сейв, врятувавши Кривбас від поразки.

Кубкові баталії: Одеський Чорноморець залишив Кубок України вже на стадії 1/32 фіналу поступившись у гостях закарпатським Вільхівцям – 0:1.

А от криворізький Кривбас після перемоги над Рокитою з однойменного селища на Полтавщині продовжить свої виступи далі. Забиті м’ячі Дениса Підгурського, Володимира Вілівальда та Джовані Герберта встановили підсумковий рахунок 3:0 та відправили свою команду у наступний раунд.

Історія очних зустрічей: Історія протистоянь в елітному дивізіоні налічує сорок матчів. Шістнадцять перемог на рахунку Чорноморця на одну менше мають представники Кривого Рогу, ще дев’ять поєдинків завершилися нічийним результатом. Позаминулого сезону, коли востаннє колективи між собою зустрічалися двічі перемогли криворіжці – вдома з рахунком 1:0, а у гостях 3:1.

ЛНЗ – Верес – 15:30.

Недільний match day продовжиться протистоянням між ЛНЗ та Вересом.

Попередній тур: ЛНЗ вдома здобув впевнену перемогу над одеським Чорноморцем. Більшу частину першого тайму черкасці не могли підібрати ключі до воріт опонента. Вдалося зламати оборону суперника на 43-й хвилині, Данило Кравчук увірвався до штрафного майданчика та ударом з гострого кута вразив ворота суперників. На старті другого тайму, черкаська команда подвоїла перевагу зусиллями Таллеса Бренера. Більше голів вболівальники не побачили – 2:0. ЛНЗ здобув першу офіційну перемогу цього сезону.

Верес на виїзді розписав нульову нічию з Епіцентром. Вкотре відзначаємо голкіпера рівнян Валентина Гороха, який протягом матчу здійснив дев’ять сейвів, деякі з яких у ситуаціях коли здавалося, що гол неминучий. В обороні підопічні Олега Шандрука зіграли надійно, а от у нападі знайти свій шанс команді так і не вдалося.

Кубкові баталії: Матч цієї стадії ЛНЗ пропускав, як учасник єврокубків цього сезону, а от рівняни завітали у гості до колишнього представника елітного дивізіону – Інгульця. Пропустивши першими на екваторі першого тайму «вовки» полетіли відіграватися не залишивши жодного шансу супернику. Гонсалвеш Перейра, Давід Нено, Павло Багрій та Владислав Шарай допомогли Вересу перемогти колектив з Петрового 4:1 та здобути путівку у наступний раунд.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели шість матчів і мають абсолютний паритет за підсумками цих матчів. У кожній графі з варіантом переможця, або ж нічиєї стоїть двійка. Минулого сезону обмінялися гостьовими перемогами, у першому колі 2:0 перемогли рівняни, а у другому представники Черкас вже взяли реванш із рахунком 3:0.

Зоря – Харків – 18:00.

Завершиться недільний ігровий день двобієм між Зорею та Харковом.

Попередній тур: Зоря на характері вирвала перемогу у гостьовому матчі, проти Полісся – 2:1. Пропустивши швидкий м'яч у першому таймі, луганці змогли переломити хід протистояння після перерви. Ударний відрізок гостей розпочався на 59-й хвилині, коли Антон Глущенко влучним ударом зрівняв рахунок, а вже на 63-й хвилині команда скористалася невпевненими діями суперника, Іван Нестеренко використав нагоду та покарав житомирян, тим самим вивівши луганський колектив вперед. Отримавши перевагу, гості грамотно довели справу до фінального свистка, зберігши переможний результат.

Харків минулого туру зазнав мінімальної поразки від донецького Шахтаря – 0:1. Матч розпочався для господарів із холодного душу, вже на 31-й секунді вони отримали гол у свої ворота. Після провального старту харків'яни намагалися переламати хід гри, та навіть наприкінці першого тайму претендували на пенальті, який Олександр Шандор не поставив у ворота «гірників». Згодом головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу Нікола Ріццолі, визнав таке рішення помилковим – пенальті мали призначати. Був і гол від харків'ян, на 55-й хвилині нападник Пітер Ітодо відправив м'яч у сітку воріт опонентів, проте зробив це з положення поза грою. А кульмінаційним моментом матчу могла стати помилка голкіпера суперників, якою не скористався Ігор Когут, пробивши повз ворота з вбивчої позиції.

Кубкові баталії: Луганці поїхали у гості до Стрия, де розтрощили місцеву

Скалу 1911 – 6:0. Після першої половини матчу рахунок не був настільки розгромним, відзначитися зумів лише Кирило Дришлюк. У другому таймі у графу з голами себе додали Пилип Будківський, Жуніор Рейс, Максим Бойко та двічі Ігор Горбач.

Найбільше голів своєму супернику на стадії 1/32 фіналу забив Харків. Вони подужали Калинівку з Київщини – 9:0. На перерву команди так само як і Зоря відправилися за рахунку 1:0, наприкінці першого тайму відзначився Карлос Парако. А от у другій половині матчу розпочався погром, свої автографи у воротах суперника залишили Іван Калюжний, Пітер Ітодо, Артем Смоляков, Ермір Рашиця, Батон Забергджа, Денис Антюх та Себастіан Кастільйо, ще один м’яч суперник відправив у власні ворота.

Історія очних зустрічей: В чемпіонаті між собою провели сім матчів. Перевага у них цілком на стороні луганської команди, а саме п’ять перемог. Ще по одному разу було зафіксовано нічию та перемогу представників Харкова. Минулого сезону у матчі першого кола на виїзді Зоря перемогла, тоді ще Металіст 1925 з рахунком 3:1, а у матчі другого колективи розійшлися «миром» – 1:1.

Понеділок – 31 серпня

Буковина – Динамо – 18:00.

Закриватиме четвертий тур протистояння між Буковиною та Динамо.

Попередній тур: Буковина поступилася львівським Карпатам – 0:3. Цей матч ідеально підходить під вираз «рахунок не по грі», однозначно суперник награв на перемогу, однак не настільки розгромну. Чернівчани за матч нанесли 26 ударів по воротах суперника, з яких шість прийшлися у ствір воріт, а показник очікуваних забитих м’ячів показує трохи менше трійки. Не може поки новачок знайти у чемпіонаті свій гол.

Динамо вдома здобуло надважку перемогу над ковалівським Колосом – 2:1. На 20-й хвилині матчу рахунок відкрив Матвій Пономаренко, проте не встигли ще трибуни оговтатися від святкування голу своєї команди, як гості повернули рівновагу на табло. Переможний гол киян відбувся на 73-й хвилині, влучним пострілом з лінії штрафного майданчика відзначився Володимир Бражко. Він же наприкінці матчу отримав другу жовту, яка перетворилася на червону, відповідно у матчі проти Буковини опорний півзахисник своїй команді не помічник.

Кубкові баталії: А от у кубковому матчі чернівчан голи вже посипалися. Жертвою стала тернопільська Нива. Петро Стасюк на старті матчу відкрив лік забитих м’ячів. У дебюті другого тайму Віталій Груша подвоїв перевагу, а Олег Ільїн наприкінці основного часу довів рахунок до розгромного, тоді як вже у компенсований час суперник автоголом встановив фінальний рахунок – 4:0 на користь підопічних Сергія Шищенка. Представники столиці свою участь у турнірі розпочнуть з наступної стадії, як представник країни на євроарені, хоч як і колишній.

Історія очних зустрічей: В рамках елітного дивізіону перетиналися шість разів, було це ще у першій половині 90-их. У п’яти зустрічах перемогли «біло-сині», ще одного разу команди розійшлися «миром». Що цікаво останні два сезони доля жеребу зводила ці два колективи у півфінальній стадії Кубка України. Обидва рази кияни були сильнішими 4:1 позаминулого сезону та 3:0 у попередньому.

Насамкінець згадаємо і про результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України для клубів УПЛ:

Агробізнес (Волочиськ) – Лівий Берег (Київ)

Колос (Ковалівка) – Карпати (Львів)

Нива (Вінниця) – Динамо (Київ)

Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Харків (Харків)

Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Зоря (Луганськ)

Олімпія (Савинці) – Кривбас (Кривий Ріг)

Буковина (Чернівці) – ЛНЗ (Черкаси)

Карбон (Черкаси) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський)

Куликів-Білка (Куликів) – Верес (Рівне)

Полісся (Житомир) – Кудрівка (Кудрівка)

Вільхівці (Закарпаття) – Шахтар (Донецьк)

Матчі цієї стадії відбудуться з 8 по 14 вересня.

Фото: Пресслужби ФК Шахтар, ФК Колос, ФК Епіцентр, ФК Дністер, ФК ЛНЗ, ФК Полісся, ФК Буковина.