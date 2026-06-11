Президент США Дональд Трамп для ВВС висловився щодо підготовки та інтересу до чемпіонату світу 2026 року, заявивши, що турнір демонструє рекордні показники продажу квитків.

«Це найуспішніший чемпіонат світу, який у них (АШАФ) був. Вони ніколи не продавали квитки на такому рівні. Ніколи раніше не продавали їх настільки швидко.

І це неймовірно, адже ми тут використовуємо слово «сокер», чи не так? У цій країні не завжди думають про сокер. Це найуспішніший чемпіонат світу.

Я розмовляв із Джанні. Він чудовий, він бос. І він сказав, що нічого подібного раніше не траплялося».