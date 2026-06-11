Трамп: «Це найуспішніший чемпіонат світу, який був у FIFA»
Президент США похизувався ажіотажем навколо мундіаля
близько 1 години томуПідписатися в
Дональд Трамп / Фото - CNN
Президент США Дональд Трамп для ВВС висловився щодо підготовки та інтересу до чемпіонату світу 2026 року, заявивши, що турнір демонструє рекордні показники продажу квитків.
«Це найуспішніший чемпіонат світу, який у них (АШАФ) був. Вони ніколи не продавали квитки на такому рівні. Ніколи раніше не продавали їх настільки швидко.
І це неймовірно, адже ми тут використовуємо слово «сокер», чи не так? У цій країні не завжди думають про сокер. Це найуспішніший чемпіонат світу.
Я розмовляв із Джанні. Він чудовий, він бос. І він сказав, що нічого подібного раніше не траплялося».
Напередодні Трампа освистали в Нью-Йорку на фіналі НБА.
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