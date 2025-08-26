Павло Василенко

Майбутнє Джейдона Санчо залишається невизначеним – зірка Манчестер Юнайтед не поспішає погоджуватися на перехід до Роми. Та римський клуб не збирається зупинятися і вже визначив альтернативний варіант.

Джаллороссі, які цього літа підписали одразу сімох новачків, прагнуть повернути собі статус претендента на скудетто. Особливу увагу вони приділили ринку АПЛ – вже орендовано Леона Бейлі з Астон Вілли та Евана Фергюсона з Брайтона.

Головною трансферною ціллю залишався Санчо, але, за інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, футболіст не надто зацікавлений у переїзді до Серії А. Тому Рома переключила увагу на гравця Челсі Тайріка Джорджа, який не має достатньо ігрової практики під керівництвом Енцо Марески.

Спортивний директор римлян Фредерік Массара вже вирушив до Лондона, де зустрівся з агентом Санчо, котрий також представляє інтереси Джорджа. Останній, на відміну від англійської зірки, повністю відкритий до переходу в Італію.

Інсайдер Фабріціо Романо підтверджує: переговори з Джорджем стартують у вівторок. Водночас діалог із Челсі може бути непростим – лондонський клуб віддає перевагу повноцінному трансферу з відступними, а не короткостроковій оренді.

За Рому виступає український нападник Артем Довбик, який цього літа ще може залишити римський клуб.