Нападник леверкузенського Байєра Віктор Боніфасе прокоментував ситуацію з невдалим трансфером у Мілан. Гравець не пройшов медичний огляд, після чого італійський клуб скасував угоду. У соцмережах Боніфасе написав.



— Навколо кажуть, що я несерйозно ставлюся до справи. Я виступаю за клуб рівня Байєра, мене хотів Мілан, і все одно стверджують, що я несерйозний. Виходить, якщо б я був серйозним, то грав би у клубі на Юпітері. Навколо всі клоуни. Якщо я несерйозний і при цьому на такому рівні, дозвольте мені залишатися самим собою.

За попередньою домовленістю Мілан планував орендувати 24-річного нападника до кінця сезону-2025/2026 за €5 млн з правом викупу за €24 млн.

Боніфасе виступає за Байєр із літа 2023 року. У минулому сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі. Контракт із клубом чинний до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість нігерійця оцінюється у €40 млн.

У першому турі Бундесліги 2025/26 Байєр потсупився вдома Хофенхайму (1:2).