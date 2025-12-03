Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде поділився своїми очікуваннями перед матчем проти мадридського Реалу в 19 турі Ла Ліги. Наставник басків також висловив підтримку тренеру суперників.

«Нам хотілося б отримати задоволення і бути конкурентоспроможними. Це зустріч, яку з нетерпінням чекають наші вболівальники, і ми хочемо добре виступити проти претендента на чемпіонський титул. На кону щось більше, ніж просто 3 очки. Імпульс, який дає перемога над такими командами, значний. Хабі Алонсо критикують? Він чудовий тренер. У таких клубах завжди очікують перемог. Вони не дарма перебувають у верхній частині таблиці, і нам потрібно бути дуже обережними», — цитує Вальверде Diario Sport.

На даний момент Реал займає друге місце в таблиці з 33 очками, тоді як Атлетік розташовується на восьмому рядку з 20 балами.



