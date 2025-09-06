Тренер Азербайджану — після розгромної поразки від Ісландії: «Чому я повинен йти у відставку?»
Португальський фахівець звільнятися не збираєть
34 хвилини тому
Головний тренер збірної Азербайджану Фернанду Сантуш прокоментував поразку своєї команди від Ісландії (0:5) у матчі відбору до чемпіонату світу-2026, повідомляє Azerisport.
«У першому таймі ми добре захищалися, хоча м'яч більше був у суперника. Намагалися робити ставку на контратаки. Але нам було складно через те, що суперник більше володів м'ячем.
Я не думаю про відставку. В мене є чинний контракт. Намагаюся робити максимум тут. З повагою ставлюся до свого контракту.
У футболі легко звинувачувати тренера. Всі повинні бути покарані. Винні і тренер, і футболісти. Сподіваюся, я і футболісти в наступних іграх виступимо краще.
Чому я повинен подавати у відставку? Покажіть тренера, який сам йде. Якщо вони бачать, що я роблю щось неправильно, то повинні поговорити зі мною і вирішити це питання», – заявив Сантуш.
Наступний поєдинок азербайджанської команди відбудеться 9 вересня проти збірної України, початок гри заплановано на 19:00 за київським часом.