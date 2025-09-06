Головний тренер збірної Азербайджану Фернанду Сантуш прокоментував поразку своєї команди від Ісландії (0:5) у матчі відбору до чемпіонату світу-2026, повідомляє Azerisport.

«У першому таймі ми добре захищалися, хоча м'яч більше був у суперника. Намагалися робити ставку на контратаки. Але нам було складно через те, що суперник більше володів м'ячем.

Я не думаю про відставку. В мене є чинний контракт. Намагаюся робити максимум тут. З повагою ставлюся до свого контракту.

У футболі легко звинувачувати тренера. Всі повинні бути покарані. Винні і тренер, і футболісти. Сподіваюся, я і футболісти в наступних іграх виступимо краще.

Чому я повинен подавати у відставку? Покажіть тренера, який сам йде. Якщо вони бачать, що я роблю щось неправильно, то повинні поговорити зі мною і вирішити це питання», – заявив Сантуш.