Тренер Брентфорда оцінив дебютний гол Ярмолюка в АПЛ: «Він грає неймовірно»
Українець допоміг команді обіграти Сандерленд
23 хвилини тому
Єгор Ярмолюк/фото: Брентфорд
У рамках 21 туру Англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі приймав новачка ліги Сандерленд. Матч завершився впевненою перемогою господарів із рахунком 3:0.
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував перший гол українського півзахисника Єгора Ярмолюка в АПЛ.
«Не можу повірити, це його перший гол. Єгор грає неймовірно, справді гарний сезон. Він швидко навчається у досвідченіших гравців навколо нього. І він хоче розвиватися та вчитися далі. Гарний сезон Єгора», — заявив Ендрюс для пресслужби Брентфорда.
Усього за лондонський клуб Єгор провів 90 офіційних матчів. Усі три результативні дії за бджіл (гол і два асисти) припали на поточний сезон 2025/26.
