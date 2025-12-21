Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після переможного матчу проти Роми, в якому його команда взяла гору з рахунком 2:1 у рамках 16 туру чемпіонату Італії.

«Вони мають темп, який розчавлює і знищує тебе. Вони оточують тебе своїми третім і п'ятим захисниками, створюючи чисельну перевагу і вириваючи додаткового гравця. Тиск Роми»змушує тебе втратити самовладання, він залишає тебе без дихання. Проти них гра перетворюється на серію одинадцяти індивідуальних дуелей: вони замикають тебе в тюрмі, і якщо ти не знаєш, як звільнитися, ти не знайдеш виходу».

Раніше повідомлялося, що Гасперіні більше не розраховує на Довбика у Ромі.