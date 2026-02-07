Тренер Динамо: «Сподіваюся, що вболівальники будуть задоволені нашими матчами»
Мацей Кендзьорек розповів про перебіг зборів
12 хвилин тому
Асистент головного тренера київського Динамо Мацей Кендзьорек висловився про те, як гравці команди Ігоря Костюка додали під час зимових навчально-тренувальних зборів.
Крім того, фахівець розповів про свою роботу всередині тренерського штабу та взаємодію з Костюком та футболістами. За словами Кендзьорека, у Динамо наголошують на розвитку сильних сторін кожного гравця і прагнуть максимально розкрити їхній потенціал.
«Я дуже сподіваюся, що ви побачите відповідь на це питання на футбольному полі під час наших майбутніх матчів. Я дуже сподіваюся, що вболівальники будуть задоволені нашими матчами.
Ми обговорюємо всі ці моменти з головним тренером Ігорем Костюком. Уже після цього я спілкуюся індивідуально з гравцями, питаю, що вони думають, кажу, що вважає головний тренер, можливо, вношу деякі свої зауваження. Ми працюємо над усіма помилками, але теж досить важливо розвивати сильні риси», — сказав Кендзьорек для пресслужби Динамо.
