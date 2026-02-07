Асистент головного тренера київського Динамо Мацей Кендзьорек висловився про те, як гравці команди Ігоря Костюка додали під час зимових навчально-тренувальних зборів.

Крім того, фахівець розповів про свою роботу всередині тренерського штабу та взаємодію з Костюком та футболістами. За словами Кендзьорека, у Динамо наголошують на розвитку сильних сторін кожного гравця і прагнуть максимально розкрити їхній потенціал.

«Я дуже сподіваюся, що ви побачите відповідь на це питання на футбольному полі під час наших майбутніх матчів. Я дуже сподіваюся, що вболівальники будуть задоволені нашими матчами. Ми обговорюємо всі ці моменти з головним тренером Ігорем Костюком. Уже після цього я спілкуюся індивідуально з гравцями, питаю, що вони думають, кажу, що вважає головний тренер, можливо, вношу деякі свої зауваження. Ми працюємо над усіма помилками, але теж досить важливо розвивати сильні риси», — сказав Кендзьорек для пресслужби Динамо.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець домовився з ексворотарем Динамо щодо річної угоди.