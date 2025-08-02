Головний наставник Евертона Девід Моєс зробив різку заяву напередодні старту нового сезону Англійської Прем'єр-ліги. За словами тренера, клуб так і не зміг зміцнити склад належним чином у це трансферне вікно.

Крім того, Моєс відверто висловився про поточну ситуацію на ринку і зазначив, що трансфери стали складнішими, а часу на адаптацію новачків у колективі катастрофічно не вистачає.

«Ми не готові нормально виступати в чемпіонаті. Ми не готові до нового сезону Прем'єр-ліги. Я не надто стурбований результатами, адже не маю гравців, які мені потрібні. Ми знали ще до приїзду в США, що нам буде нелегко. З цієї причини ми й не сподівалися, що приїдемо і будемо перемагати. Наша гра в атаці дуже погана. Ми не створюємо достатньо моментів. Багато клубів змушені підписувати нових футболістів. Більше, ніж це було в минулому. Ми хотіли, щоб нові гравці приєдналися до нас набагато раніше. Коли я приїхав на збори, то вже знав, що нам дуже не вистачатиме нових футболістів», – незадоволений Моєс для The Telegraph

Раніше Евертон з Миколенком представив виїзну форму на сезон 2025/26.