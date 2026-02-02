Наставник лондонського Фулгема Марку Сілва прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Юнайтед (2:3) у рамках АПЛ.

«Ми провели чудовий матч. У другому таймі наша команда була кращою. Судячи з того, як ми грали і контролювали м'яч, вони хотіли притиснути нас якнайсильніше, але ми їм цього не дозволяли. Вони забили, коли ми вимкнулися, але ми продовжили грати і забили гол, який не було зараховано. Важко, але команді слід це прийняти.

Все почалося з жахливого рішення Джона Брукса та призначеного пенальті. Жахливе рішення, це дуже серйозна помилка. Ми повинні впоратися із цим розчаруванням, щоб виграти наступний матч. Пенальті було призначено через підкат. Рішення судді було настільки поганим, що вони знайшли ще один фол.

Я розумію своїх гравців, розумію наших уболівальників, але ми маємо поважати людей, які несуть відповідальність за це. Я знаю, чому було призначено пенальті. ВАР пішов у зовсім іншому напрямку, щоб знайти спосіб призначити його. Я не хотів отримати ще більше карток, бо я хочу бути з командою. Я більше не хочу говорити про це», – сказав Сілва.