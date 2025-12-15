Головний тренер Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу своєї команди над Дженоа з рахунком 2:1. Його слова наводить DAZN. Фахівець відзначив ключові моменти гри та наголосив на заслугах своїх футболістів у підсумковому успіху.

«Я почав би з того, як ми зіграли на такому складному полі проти Дженоа, який був у хорошій формі. Ми знали, що грати проти такої команди буде нелегко, і що нам потрібно вдосконалюватися в плані якості гри та характеру, і в результаті ми мали рацію та показали гарну гру.

Коли їх сили закінчувалися, ми пропустили, а на такому полі це ускладнює ситуацію. Ми могли зробити рахунок 3:1, але нам довелося засукати рукави, і зрештою ми здобули важливу перемогу. Гравці включилися у гру із самого початку.

Тренер хороший, коли справи йдуть добре, але коли щось іде не так, вас критикують. Однак гравці, які вийшли на заміну, продемонстрували характер, зрілість і якість гри», – сказав Ківу.