Тренер Ісландії: «Втратили концентрацію у вирішальні миті»
Наставник островитян пояснив поразку у вирішальному матчі проти України
43 хвилини тому
Головний тренер національної команди Ісландії Арнар Гуннлаугссон прокоментував підсумок гри 6-го туру кваліфікаційної групи D на чемпіонат світу 2026, у якій Україна перемогла його команду 2:0.
Ми знову втратили концентрацію у ключові хвилини. Це стосується не лише кінцівки матчів, а й завершення першого тайму. Сьогодні так і сталося.
Це чудові м’ячі з точки зору України і жахливі з точки зору Ісландії. Ми пропустили двічі і не забили жодного разу. Вітаю збірну України з перемогою та виходом у плей-оф. Нам лишається прийняти цей результат.
Звісно, програвати боляче, але це футбол. Завтра ми прокинемося сильнішими, зробимо висновки і продовжимо працювати, - сказав Гуннлаугссон на післяматчевій пресконференції.
Матч відбувся 16 листопада у Варшаві на стадіоні Легії. Збірна України здобула впевнену перемогу 2:0.