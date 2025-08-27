Головний тренер казахстанського клубу Рафаель Уразбахтін поділився емоціями після виходу своєї команди у груповий етап Ліги чемпіонів. У плей-оф кваліфікації Кайрат здолав шотландський Селтік у серії пенальті (3:2) після двох нічиїх 0:0.

У нас була задача – чемпіонат, виграти Кубок і пробитися в групову стадію Ліги чемпіонів. З однією задачею впоралися. Можливо, не думали, що саме в груповий етап Ліги чемпіонів. Думали, що в крайньому випадку хотіли грати в Лізі конференцій. Але тепер я хлопцям кажу: ну, ми кашу заварили, звичайно. Я не знаю, які завдання будуть, подивимося. Я не люблю прогнози давати, я люблю тихо, поступово. Нам навіть не віриться, що ми там. Я не мріяв навіть.

Але розповім таку історію. Перед грою на установці ми показали хлопцям команди, які очікують на нас у групі. Там гранди одні. Показали гравцям, роздрукували й у роздягальні повісили. Мені захотілося, щоб хлопці бачили й мотивувалися. Звісно, хочеться зустрітися з клубами якомога іменитішими, бо, можливо, таке раз у житті буває. У нас ще стадіон був би як у Глазго, – наводить слова Урзабахтіна sports.kz