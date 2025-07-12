Павло Василенко

Головний тренер львівського Руху Іван Федик в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чи міг очолити якусь іншу команду після того, як припинив очолювати жовто-чорних у 2021 році.

«Запрошення були в основному з-за кордону. Можна сказати, різні пропозиції, з різних куточків світу. Але немає сенсу про це вже говорити».

Нагадаємо, що Федик очолював Рух з 2020 року по 2021 рік. У сезоні 2019/20 він з другого місця у Першій лізі вперше в історії вивів клуб в УПЛ.

Після 2023 року Федик виконував у клубі функції директора з футболу, а з 2024 року почав поєднувати цю посаду з позицією головного тренера Руху-2. Цього літа 38-річний фахівець очолив Рух.