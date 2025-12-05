Головний тренер Кудрівки Василь Баранов поділився очікуваннями від матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо.

Готові чи ні, дізнаємося тільки після поєдинку з «Динамо». Ми готуємося в звичайному режимі, ніяких накачувань немає. Так, ми розуміємо, з яким авторитетним суперником доведеться зіграти, проте за статус опонента при перемозі більше трьох очок не дають, тому для «Кудрівки» – це матч, як і проти «Олександрії» або ЛНЗ.

Чотири поразки поспіль? Це, можливо, для киян поганий знак, оскільки для динамівців така кількість поразок є винятком із правил. Такий клуб, як «Динамо», не може довго падати, тому ми налаштовуємося на дуже складний поєдинок. Перед грою з «Полтавою» це був поранений звір, а зараз і поготів суперник зі шкіри вилізе, діятиме агресивно, щоб перервати свою серію невдач.

Якщо говорити відверто, то майстерність футболістів «Динамо» нікуди не зникла. Нехай не ображаються мої підопічні, але вона у суперника на порядок вища. Тому будемо шукати інші шляхи, як досягти позитивного результату. Багато чого також буде залежати від настрою на гру.

Буде теорія, ми все хлопцям розповімо і покажемо. Зрозуміло, що у «Динамо» змінився тренер, напевно будуть внесені корективи, тому передбачити рішення нового наставника непросто. Хоча я, приблизно, розумію, в який футбол любить грати Ігор Костюк, оскільки ми не раз зустрічалися на рівні команд U-19. Зараз у нього якісні футболісти, але наскільки йому вдасться змінити гру команди, сказати складно. Однак і ми спробуємо здивувати суперника.

Звичайно, є план на гру, і не один. Інше питання, як все спрацює. Щодо нічиєї, перед поєдинком на такий розклад я не згоден. Ми будемо налаштовуватися тільки на перемогу, а як все складеться, знову ж таки, покаже матч.

Питання преміальних з керівництвом не обговорювалося. На першому місці для нас якість гри і результат, враховуючи турнірне становище «Кудрівки». А якщо президент захоче стимулювати команду фінансово, ми будемо цьому тільки раді (посміхається). Ми граємо для вболівальників. Наші хлопці повинні вийти на поле і показати, що на тлі «Динамо» вони на щось здатні, – заявив Баранов в інтерв'ю Sport.ua.