Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Борнмута (4:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

Якщо є півгодини, то я можу все пояснити! Але головне почуття - це вражаюче віддана честь Діогу Жоті. Банер, який був на трибунах, як виконували You'll Never Walk Alone, як співали про Діогу до гри, на першій хвилині, після 20 хвилини та наприкінці матчу. Все це було неймовірно вражаюче і потужне, і це, гадаю, головне, що я відчуваю після гри. А ще був сам матч із рахунком 4:2, де сталося багато подій.

Після того, як фанати так багато разів співали про К'єзу під час гри та минулого сезону, приємно, що він віддав їм щось натомість – і сьогодні він це зробив. Атмосфера останніми хвилинами була неймовірною. Я думав, що виграти чемпіонат тут буде більш значуще, ніж домашній матч проти Борнмута, але останні 6-7 хвилин… Вау! Як вражаюче це було.

Відмінний матч, три команди брали участь у чудовій грі. Чому три? Звичайно, Борнмут і ми грали на повну 96 хвилин або навіть довше, 99, а суддя просто тримав гру, не свистячи щоразу по дрібницях. Чудова гра для перегляду. У результаті ми виграли, що допомагає моїм емоціям, але це те, що ви хотіли б бачити, - сказав Слот