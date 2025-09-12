Новий наставник Ноттінгем Форест Анже Постекоглу розповів, що український захисник Олександр Зінченко має проблеми зі здоров'ям після ігор за національну збірну.

«У нас все добре, якщо не враховувати ситуацію з Айна. У нього були проблеми у збірній. Решту хлопців сьогодні я вперше побачив, і всі вони в порядку. Зінченко - єдиний, хто не в порядку», - цитує Постекоглу BBC.

Футболіст перебрався до англійського клубу з лондонського Арсеналу на умовах річної оренди. Після закінчення цього терміну контракт Зінченка з канонірами завершиться і він отримає статус вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Зінченко не зможе зіграти у наступному турі АПЛ.