Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки стартового матчу 5 туру УПЛ проти ЛНЗ (4:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Насамперед хочу сказати, що дуже важка гра була для нас, попри рахунок. Але я думаю, що дуже добре мене розуміють усі суперники ЛНЗ. Це дуже непроста команда з дуже класними гравцями, з хорошим тренером – і це показує турнірна таблиця.

Дякую хлопцям за той настрій, самовіддачу, яка сьогодні була. Тому що зараз у такому стані, в якому перебувала наша команда до цього матчу, дуже важко щось говорити про стилістику чи про сам футбол.

Тому що великий тиск - так, це було. Великий тиск на гравців, на всіх нас, тому що всі вимагають перемоги від Олександрії. Дякую, що хлопці зробили все можливе, щоб здобути сьогодні результат.

Всі знають, як грає ЛНЗ - це гра 1 в 1 по всьому полю, і насамперед проти такої ешелонованої оборони 1 в 1 потрібно завжди бігати, і на перший план виходить уже те, як гравці проявлять себе в грі 1 в 1. Це дуже важливо, - розповів Нестеренко.