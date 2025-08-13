Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо підбив підсумки матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (2:0; 3:0 – заг.). Слова фахівця передає Dynamo.kiev.ua з посиланням на кіпрські ЗМІ.

Нам трохи пощастило зі швидким голом, він надав нам впевненості у досягненні нашої мети. В цілому, у нас був план на цей матч, і ми намагалися реалізувати його на полі. Ми знали, як грати проти цього суперника. Ми прагнули не підпускати Динамо до наших воріт, і нам це вдалося. В цілому, ми не дозволили Динамо грати у свій футбол, чинячи великий тиск на суперника.

При цьому ми дуже добре діяли в атаці, створювали моменти і забили два голи. А ще ми не пропустили, причому, у третьому матчі підряд, і це також сьогодні було нашою метою.

Коли я прийшов у цей клуб, у нас, безумовно, були певні амбіції та цілі, але те, чого ми досягли, неймовірно. Однак ми повинні зберігати скромність і зосередженість, щоб досягти ще більшого, це нам по силам. Ми не повинні сприймати нинішні успіхи як належне. Ми хочемо продовжувати тішити вболівальників. Всі наші гравці працюють злагоджено, практично і скромно, щоб продовжувати шлях. У нас буде правильний план до наступного суперника в Лізі чемпіонів.