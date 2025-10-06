У сьомому турі чемпіонату Франції Лілль та ПСЖ розійшлися миром, зігравши внічию 1:1.

Український захисник паризької команди Ілля Забарний вийшов на поле на 68-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди, але після появи господарям вдалося зрівняти рахунок. За даними порталів SofaScore та WhoScored, його гру оцінили у 6,2 та 6,0 бала відповідно.

Найкращим футболістом зустрічі обидва ресурси назвали португальця Нуну Мендеша. Захисник з'явився на заміну на 59-й хвилині, забив гол та отримав оцінки 7,8 та 7,4.

Цього сезону Забарний провів вісім матчів за ПСЖ у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол. Команда Луїса Енріке лідирує у Лізі 1, випереджаючи Марсель, Страсбург та Ліон на одне очко.