Тренер ПСЖ підсумував мінімальну перемогу над Нантом: «Найважливіше — це три очки»
Луїс Енріке зробив ставку на результат
близько 2 годин тому
Луїс Енріке/фото: ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після мінімальної перемоги своєї команди над Нантом (1:0) у стартовому турі Ліги 1.
«Найважливіше — це три очки. Водночас я думаю, що команда зіграла добре. Вважаю, ми заслужили перемогу, але було складно, адже Нант дуже добре оборонявся, сідаючи глибоко.
Зараз дуже важливо покращувати фізичну форму та нашу здатність працювати з м’ячем. Якщо ми хочемо мати шанс виграти все й підготувати себе до цього, нам потрібні всі гравці. На даний момент, я думаю, що можливість залучати багатьох гравців є дуже важливою», – сказав Енріке.
Раніше Енріке висловився щодо дебюту Іллі Забарного у складі парижан.
Поділитись