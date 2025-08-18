Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після мінімальної перемоги своєї команди над Нантом (1:0) у стартовому турі Ліги 1.

«Найважливіше — це три очки. Водночас я думаю, що команда зіграла добре. Вважаю, ми заслужили перемогу, але було складно, адже Нант дуже добре оборонявся, сідаючи глибоко.

Зараз дуже важливо покращувати фізичну форму та нашу здатність працювати з м’ячем. Якщо ми хочемо мати шанс виграти все й підготувати себе до цього, нам потрібні всі гравці. На даний момент, я думаю, що можливість залучати багатьох гравців є дуже важливою», – сказав Енріке.