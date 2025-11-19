Іспанський тренер ПСЖ Луїс Енріке переглянув організацію тренувального процесу, повідомляє Le Parisien. Тепер футболістів, які тільки завершують відновлення після травм, не відразу навантажуватимуть повноцінними тренуваннями з основною командою. Такий підхід покликаний знизити ризик рецидивів та нових ушкоджень.

Особлива увага приділяється вінгеру Усману Дембеле, який ще має набрати оптимальну форму. Що стосується Іллі Забарного, який весь сезон обходиться без травм, зміни його поки не торкнуться.

У нинішній кампанії український захисник зіграв за паризький клуб 14 матчів у всіх змаганнях та відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше журналіст був розчарований виступом Забарного у грі з Ліоном.