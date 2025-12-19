Тренер Реала зробив відверту заяву щодо тиску: «Ми всі єдині — від президента до гравця»
Хабі Алонсо розповів про тиск та стосунки всередині клубу
близько 1 години тому
Хабі Алонсо/фото: Реал
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував питання щодо тиску, який супроводжує його роботу в клубі. Іспанський фахівець наголосив, що всередині команди панує повне порозуміння та єдність.
«Підтримка клубу? З самого початку у нас близькі стосунки, засновані на повазі та довірі. Вимоги тут максимальні. Це довгий шлях, на якому трапляються як хороші моменти, так і не дуже.
Клуб завжди прагне до максимуму, і ми це знаємо. Ми розуміємо, як саме хочемо досягти своїх цілей. Ми всі єдині — від президента до гравця — і хочемо виконувати свою роботу якомога краще», — заявив Алонсо.
