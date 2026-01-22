Головний тренер Ліверпуля Арне Слот після перемоги над Марселем з рахунком 3:0 у матчі Ліги чемпіонів прокоментував гру своєї команди та відповів на запитання щодо нестабільних результатів. Слова наставника передає Sky Sports.

Причина нашої нестабільності, якщо ви хочете назвати нестабільністю серію з 13 матчів без поразок, полягає в тому, що нам складно протистояти низьким блокам суперників. Я прекрасно розумію, чому нам не завжди вдається грати стабільно. Коли гра відкривається, футболісти можуть прориватися між лініями, демонструвати свою майстерність. Це зовсім інший футбол порівняно з матчами проти низького блоку.

Проти низького блоку потрібні абсолютно інші якості. Навіть не так важливо, що ти готуєш перед матчем, адже команда багато володіє м’ячем. Важливість протистояння низькому блоку не можна порівнювати з грою проти Марселя, де обидві команди намагаються починати атаки від власних воріт і чинити тиск на суперника.

У кожній грі цього сезону, коли складалася така ситуація, ми показували дуже хороший футбол. Так, ми програли Манчестер Сіті та Челсі, але в багатьох матчах досягали результату.