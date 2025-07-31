Сергій Стаднюк

Перший трофей сезону розіграють у Португалії у четвер, 31 липня. На Ештадіу Алгарве відбудеться матч за Суперкубок країни, у якому зійдуться Бенфіка та Спортінг.

У минулому сезоні «зелено-білі» виграли у принципового суперника все. Однак зараз команда втратила свого беззаперечного лідера. Арсенал офіційно завершив трансфер шведського нападника Віктора Дьокереша, поклавши край багатомісячній сазі навколо його майбутнього. Загальна вартість угоди склала 63 мільйони євро плюс 10 мільйонів бонусів. Частина коштів буде розподілена між попередніми клубами гравця — Брайтоном та Ковентрі, які володіли частками від майбутнього перепродажу (15% і 10% відповідно).

Минулого сезону Дьокереш продемонстрував видатну результативність, забивши 63 голи та зробивши 17 асистів у 58 матчах за Спортінг і збірну Швеції. Загалом за лісабонський клуб він провів 102 поєдинки, у яких відзначився неймовірними 97 м’ячами та 28 результативними передачами. Це дійсно шалена втрата для клубу перед матчем за трофей.

Тим часом український голкіпер Анатолій Трубін може залишити Бенфіку вже цього літа. 23-річним воротарем цікавляться кілька європейських топ-клубів, а португальський гранд розглядає варіанти заміни. Очікується, що гроші, виручені з потенційного трансферу українця, підуть на нового голкіпера. Найближча гра за Суперкубок проти Спортінга може стати вирішальним шансом для Трубіна привернути увагу претендентів.

Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 22:45 за Києвом. Цей матч завершить насичений ігровий день. А пряма трансляція на території України буде доступна на сервісі Maincast TV.