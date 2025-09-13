Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки матчу 5 туру УПЛ проти Кудрівки (2:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Насправді я хочу привітати команду та вболівальників, керівництво клубу з важливою перемогою. Якщо коротко, нам сьогодні багато чого вдавалося, і, напевно, все-таки ми заслужено перемогли.

Можливо, вас в оману ввела розстановка, яку дали транслятори, але ми сьогодні грали в 2 центральних. Структура у нас в атаку була 4-3-3, тому в обороні грали 4-4-2 – в принципі, наш класичний варіант.

Сьогодні точно 3 центральні захисники не було. Ситуативно - так, деколи наші 6-й і 8-й номери компенсовували між центральними захисниками, але це було ситуативно, - розповів Шандрук.