У суботу, 20 грудня, Олімпіакос на своєму полі несподівано зіграв унічию з Кіфісією (1:1) у рамках 15-го туру чемпіонату Греції.

Із перших хвилин в атаці господарів з'явився український нападник Роман Яремчук. 30-річний форвард провів на полі 86 хвилин і був досить активним попереду. За матч він завдав п'ять ударів, тричі влучив у ворота, не реалізував небезпечний момент і двічі опинився в офсайді.

Окрім того, Яремчук відзначився одним порушенням правил. Його виступ було оцінено у 6,5 бала.

Для українця ця гра стала 12-ою цього сезону за Олімпіакос. В активі нападника чотири забиті м'ячі та одна гольова передача.