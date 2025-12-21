Головний тренер Олімпіакосу Хосе Луїс Менділібар розповів, чому на матч 15 туру чемпіонату Греції з Кіфісією (1:1) його команда вийшла з двома нападниками з перших хвилин.

У стартовому складі господарів зіграли Роман Яремчук та Мехді Таремі, тоді як основний форвард Аюб Ель-Каабі вирушив у розташування збірної Марокко для участі у Кубку африканських націй.

«Ми вирішили виставити двох нападників, це не означає, що ми будемо так робити в кожному матчі. Кіфісіа почала грати з високою обороною та створила нам труднощі у перші хвилини матчу. Залежно від кожного поєдинку ми прийматимемо рішення», – цитує коуча клубна пресслужба.

Для Яремчука цей поєдинок став дванадцятим у сезоні за Олімпіакос, у якому він відзначився чотирма голами та однією результативною передачею.