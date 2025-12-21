Яремчук другий матч Олімпіакоса поспіль зіграв з перших хвилин
Чемпіон втратив очки у Піреях
близько 2 годин тому
Роман Яремчук / Фото - ФК Олімпіакос
Олімпіакос не зміг переграти Кіфісіа вдомашньому поєдинку 15 туру Суперліги.. Гра у Піреях завершилась з рахунком 1:1.
Основні події зустрічі припали на екватор першого тайму, коли обидві команди обмінялись голами Таремі з пеналті та Пантелідіса.
Наставник Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар в другому матчі за тиждень випустив зі старту Романа Яремчука. Форвард збірної України провів на полі 86 хвилин.
Суперліга 15 тур
Олімпіакос – Кіфісіа 1:1
Голи: Таремі, 19 (з пенальті) – Пантелідіс, 23