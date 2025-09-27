Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор поділився своїми очікуваннями напередодні поєдинку п'ятого туру Серії А проти Аталанти, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Ми відпочили і добре попрацювали. Команда зосереджена та заряджена як слід на гру з Аталантою. Підготовка до матчу? Звичайні футбольні речі — були хороші моменти, були менш вдалі. Жодних особливих новин. Ми добре попрацювали та готові до гри. Наразі триває процес знайомства з новими гравцями.

Влахович? Я не знаю точних статистичних відповідей. Думаю, пробую, обговорюю, розмірковую та вибираю. Роблю все, що може тренер. У мене три сильні нападаючі, і вибір залежить від конкретного матчу. Нових гравців також потрібно дізнатися. Місця вистачить усім – сезон довгий. Я радий, що у мене є три сильні форварди.

Юрич? Він мій друг, але не найкращий. Це хлопець із цінностями. Він має приголомшливий стиль тренерської роботи, і він трохи недооцінений. За винятком минулого сезону, де були особливі обставини, Іван завжди вимагав визначних результатів. Це буде дуже складний матч між двома командами рівня Ліги чемпіонів.

Я впевнений у своїх хлопцях. Команда в порядку. Як я вже казав, це інший футбол, коли граєш раз на тиждень. У таких умовах тренер має бути особливо точним у виборі та залученні всіх гравців. Це важко, тому що від деяких футболістів не хочеться відмовлятися. Але ми за це і отримуємо зарплату, щоб помилятися якомога рідше. З такими проблемами стикаються усі, не лише Ювентус».