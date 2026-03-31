Тренер збірної Туреччини U-21 знепритомнів під час матчу з Хорватією. Відео
Керманичу стало зле після вилучення гравця
близько 1 години тому
Поєдинок відбору Євро-2027 між молодіжними збірними Хорватії та Туреччини перервали на 34-й хвилині. Головний тренер гостей Егемен Коркмаз знепритомнів після того, як арбітр вилучив гравця турецької команди Деміра Еге Тікназа.
Гру зупинили на годину, а наставника госпіталізували до лікарні. Після відновлення матчу Хорватія у більшості забила три м’ячі та перемогла з рахунком 3:0.
Турецька збірна завершувала зустріч із трьома вилученнями.
Україна U-21 перемогла Угорщину у матчі відбору на Євро-2027.
