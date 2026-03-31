Денис Сєдашов

Поєдинок відбору Євро-2027 між молодіжними збірними Хорватії та Туреччини перервали на 34-й хвилині. Головний тренер гостей Егемен Коркмаз знепритомнів після того, як арбітр вилучив гравця турецької команди Деміра Еге Тікназа.

Гру зупинили на годину, а наставника госпіталізували до лікарні. Після відновлення матчу Хорватія у більшості забила три м’ячі та перемогла з рахунком 3:0.

🚨💣 TERRIBLE SCENE:



Turkey U21 coach collapsed on the pitch during the match against Croatia. 😳🇹🇷



He was immediately rushed to hospital and is currently undergoing medical examinations. 😣



Extremely worrying moment for Turkish football.

Турецька збірна завершувала зустріч із трьома вилученнями.

Україна U-21 перемогла Угорщину у матчі відбору на Євро-2027.