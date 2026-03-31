Україна U-21 перемогла Угорщину у матчі відбору на Євро-2027
Голи у складі синьо-жовтих забили Пищур та Синчук
близько 2 годин тому
Команда України U-21 здобула перемогу над однолітками з Угорщини у матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року.
Українці вийшли вперед у першому таймі після влучного удару головою Олександра Пищура. Після перерви перевагу синьо-жовтих подвоїв Геннадій Синчук. Угорська збірна зуміла відіграти один м'яч лише наприкінці зустрічі зусиллями Чанада Денеша.
Відбір до Євро-2027. Група H
Угорщина U-21 – Україна U-21 – 1:2
Голи: Денеш, 90+5 – Пищур, 26, Синчук, 69
Після шести турів Україна має у своєму активі 8 очок та посідає третє місце у групі Н. Відставання від лідера групи Туреччини становить три бали, від Хорватії — два.
Наступний матч українська молодіжка проведе 26 вересня проти турецької збірної.
Товариський матч. Україна – Албанія. Відеотрансляція
