Жіноча збірна України розгромила Нову Зеландію на чемпіонаті світу
Наступний матч синьо-жовті проведуть 2 квітня
Національна жіноча збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії на чемпіонаті світу в Дивізіоні IIВ.
Найрезультативнішим відрізком гри став другий період, у якому українки закинули п’ять шайб без відповіді. Головними героїнями матчу стали Телегіна, яка оформила хет-трик, та Манчак-Дженсен, на рахунку якої дубль та чотири результативні передачі. Ще по одній шайбі до свого активу записали Цимиренко та Кіпря.
Чемпіонат світу з хокею-2026. Дивізіон IIB. Жінки. Другий тур
Нова Зеландія — Україна 2:8 (1:3, 0:5, 1:0)
Шайби: 0:1 - Телегіна (Манчак-Дженсен), 09:19, 1:1 - Горнер-Паско (Нелсон, Ліллі), 11:56, 1:2 - Манчак-Дженсен (Цимиренко), 12:02, 1:3 - Телегіна (Цимиренко, Манчак-Дженсен, більш.), 14:50, 1:4 - Телегіна (Манчак-Дженсен, більш.), 20:24, 1:5 - Цимиренко (Манчак-Дженсен, Кириченко), 23:59, 1:6 - Кіпря (Скороход), 24:09, 1:7 - Манчак-Дженсен (Шиманська, Роганова), 25:51, 1:8 - Манчак-Дженсен (Телегіна, Цимиренко), 39:50, 2:8 - Нельсон (Горнер-Паско), 52:28
Наступний матч збірна України проведе проти Бельгії у четвер, 2 квітня, о 11:00 за київським часом.
