Жіноча збірна України дізналася суперників у другому раунді відбору на Євробаскет-2027
Синьо-жовті зустрінуться із Францією, Великою Британією та Люксембургом
близько 2 годин тому
Жіноча збірна України з баскетболу зіграє у групі М другого етапу кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року. Суперниками команди Євгена Мурзіна стали збірні Франції, Великої Британії та Люксембургу.
Україна потрапила до другого раунду як найкраща команда серед тих, що посіли треті місця на першому етапі. Для виходу на Євробаскет-2027 необхідно посісти перше або друге місце у групі. Матчі відбудуться у два вікна: у листопаді 2026 року та лютому 2027 року.
Путівки на турнір уже мають господарки змагань — Фінляндія, Литва, Швеція, а також чинний чемпіон світу Бельгія.
