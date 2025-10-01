Тренер Зінченка зробив важливу заяву щодо травми футболіста збірної України
Олександр пропустить декілька матчів
30 хвилин тому
Стало відомо, що захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко отримав травму, дограючи матч із Сандерлендом із пошкодженням.
Головний тренер команди Анже Постекоглу підтвердив діагноз українця та повідомив, що Зінченко пропустить кілька найближчих поєдинків.
«Травму не назвати серйозною, але у Зінченка проблеми з паховим м'язом. За останні три тижні Зінченко зіграв більше, ніж за тривалий період до того, тому нічого дивного. Я приберу його з заявки на матч Ліги Європи і, ймовірно, на матч АПЛ, але незабаром Алекс буде в порядку», – сказав Постекоглу для ВВС.
У поточному сезоні Зінченко провів за Ноттінгем Форест чотири матчі у всіх турнірах, провівши на полі 360 хвилин. У четвер, 2 жовтня, на команду українця чекає домашня гра Ліги Європи проти данського Мідтьюлланна, старт зустрічі о 22:00 за київським часом.
