Зінченко пропустить жовтневі матчі збірної України
Джерело повідомило подробиці
близько 5 годин тому
Фото - УАФ
Олександр Зінченко не зіграє в жовтневих матчах збірної України.
За інформацією ТаТоТаке, захисник Ноттінгем Форест не зможе допомогти національній команді у найближчих поєдинках проти Ісландії та Азербайджану.
Причиною стала травма приводного м’яза, яку, швидше за все, 28-річний гравець отримав у грі АПЛ проти Сандерленда та догравав поєдинок із ушкодженням.
Нагадаємо, що збірна України у третьому турі відбору зіграє проти Ісландії в гостях (10 жовтня), а потім у Кракові прийме Азербайджан (13 жовтня).
Після перших двох турів команда Сергія Реброва посідає третє місце в турнірній таблиці групи D, маючи один бал.