Павло Василенко

Олександр Зінченко не зіграє в жовтневих матчах збірної України.

За інформацією ТаТоТаке, захисник Ноттінгем Форест не зможе допомогти національній команді у найближчих поєдинках проти Ісландії та Азербайджану.

Причиною стала травма приводного м’яза, яку, швидше за все, 28-річний гравець отримав у грі АПЛ проти Сандерленда та догравав поєдинок із ушкодженням.

Нагадаємо, що збірна України у третьому турі відбору зіграє проти Ісландії в гостях (10 жовтня), а потім у Кракові прийме Азербайджан (13 жовтня).

Після перших двох турів команда Сергія Реброва посідає третє місце в турнірній таблиці групи D, маючи один бал.