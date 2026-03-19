Тренерський штаб Шахтаря оголосив стартовий склад на гру проти Леха
Матч розпочнеться о 22:00
Тренерський штаб донецького Шахтаря оголосив список гравців, які розпочнуть з перших хвилин матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Склад Шахтаря: Різник, Педро Енріке, Марлон Сантос, Грам, Вінісіус Тобіас, Очеретько, Назарина, Невертон, Педріньйо, Аліссон, Кауан Еліас.
Запасні: Фесюн, Твардовський, Азаров, Конопля, Ізакі, Швед, Егіналду, Бондаренко, Лукас, Обах, Траоре, Мейрелліш.
Нагадаємо, перша зустріч команд завершилася впевненою перемогою гірників із рахунком 3:1. Матч Шахтар — Лех розпочнеться о 22:00 за київським часом.
