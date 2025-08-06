6 серпня в Ніцці відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26 між французькою Ніццою та португальською Бенфікою. Команда з Лісабона здобула переконливу виїзну перемогу з рахунком 2:0.

Український воротар Бенфіки отримав місце у стартовому складі команди і відіграв увесь поєдинок на нуль.

У першому таймі португальці мали кілька моментів, зокрема після штрафного удару Ричарда Ріоса та удару Павлидіса з вбивчої позиції, проте голкіпер Ніцци тримав оборону.

Рахунок було відкрито на 53-й хвилині. Фредрік Еурснес отримав м’яч на правому фланзі від Амара Дедіча та прострілив до воротарського майданчика, де Франьо Іванович залишився без опіки та в падінні переграв голкіпера — 0:1.

Наприкінці матчу, на 88-й хвилині, Флорентіну з-за меж штрафного майданчика завдав сильного удару в лівий нижній кут воріт. Закритий своїми гравцями, воротар не встиг зреагувати — 0:2.

Матч-відповідь відбудеться наступного тижня у Португалії. Бенфіка буде фаворитом на вихід до раунду плей-офф.

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

Ніцца (Ніцца, Франція) – Бенфіка (Лісабон, Португалія) – 0:2

Голи: Іванович, 53, Флорентіну, 88