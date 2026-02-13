Моурінью назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі
Знаковий португальський спеціаліст оцінив досвід протистояння з талановитим форвардом
близько 3 годин тому
Жозе Моурінью / фото - Getty
Зірковий португальський тренер Жозе Моурінью, нині наставник Бенфіки, поділився думками щодо протистояння з аргентинським нападником Ліонелем Мессі, який зараз виступає за Інтер Майамі.
Протистояння з Лео дозволило мені розвиватися як тренеру. Кожного разу, коли моя команда грала з Барселоною, мені потрібно було фокусуватися на Мессі та думати, як діяти проти нього, — наводить слова Особливого Transfer News Live.
Раніше Моурінью працював у Реалі Мадрид, Челсі та інших командах. Зараз португалець очолює лісабонську Бенфіку, у складі якої виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.
