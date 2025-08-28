Трубін прокоментував прохід Бенфіки в Лігу чемпіонів: «Попереду нові виклики»
Український голкіпер відреагував на вихід Бенфіки до основної стадії Ліги чемпіонів
близько 3 годин тому
Український воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди над турецьким Фенербахче, яка забезпечила лісабонцям вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.
«Перемога — це про команду. Дякую за енергію, яку ми створюємо разом. Попереду нові виклики», – лаконічно написав Анатолій.
Для Трубіна це вже шостий матч цього сезону, і в усіх шести він зберігав свої ворота сухими. Раніше українець не пропускав у поєдинках проти Спортінга (1:0), двічі з Ніццею (2:0, 2:0), Ештрели Амадори (1:0), а також у першій зустрічі з Фенербахче (0:0).
