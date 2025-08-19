Реал отримав офіційну пропозицію по Луніну від Фенербахче
Команда українця вирішила залишити голкіпера в клубі
близько 1 години тому
Український голкіпер Реала Андрій Лунін схиляється до того, щоб залишити Мадрид до закриття трансферного вікна.
За інформацією Fener Global, Фенербахче виявляє серйозний інтерес до українця і вже зробив першу офіційну пропозицію, яку Реал відхилив. Проте стамбульський клуб не збирається відступати і продовжує переговори, а Лунін розглядається Жозе Моуріньйо як головна мета на трансферному ринку.
Раніше повідомлялося, що наставник мадридців Хабі Алонсо дав зрозуміти Луніну: його роль у команді не зміниться, і основний ігровий час він зможе отримувати лише у матчах Кубка Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Лунін залишиться в Реалі, щоб боротися за місце в основі з Куртуа.